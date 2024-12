Klinik Heiligenfeld spendet an Tierheim Beckstetten

Die Heiligenfeld Kliniken haben in diesem Jahr im Rahmen ihrer jährlichen Weihnachtsspendenaktion insgesamt 18.000 Euro für 18 gemeinnützige Projekte gespendet. In den Regionen der fünf Klinikstandorte Bad Kissingen, Bad Wörishofen, Uffenheim, Waldmünchen und Berlin wurden Projekte unterstützt, die Mitarbeitenden des Unternehmens besonders am Herzen liegen. Während einer feierlichen Veranstaltung in der Heiligenfeld Klinik Bad Wörishofen nahm Harald Eberhard, Vorsitzender des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung, die Spende in Höhe von 1000 Euro für das Tierheim Beckstetten symbolisch entgegen. Die Spende wird für den Einbau neuer Brandschutztüren verwendet, um die weitere Nutzung des Tierheimgebäudes sicherzustellen. (mz)

