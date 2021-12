Kneippianum als Klinik - bis zuletzt streng vertraulich

Plus So reagieren Bad Wörishofens Stadtratsfraktionen auf die entscheidende Nachricht zur Zukunft des Kneippianums.

Das Kneippianum Bad Wörishofen wird zur Klinik. Diese Vollzugsmeldung kam auch für manche Entscheider überraschend. Das sind die ersten Reaktionen auf die neue Entwicklung. Bad Wörishofens früherer Bürgermeister Paul Gruschka (FW) erinnert daran, dass Kontakte schon in seiner Amtszeit geknüpft wurden.