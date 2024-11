Ladentür mutwillig beschädigt

In der Nacht auf Freitag wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Scheibe einer Eingangstür eines Geschäftes in der Hauptstraße in Bad Wörishofen beschädigt. Der Spurenlage nach vor Ort handelte es sich hierbei um eine mutwillige Sachbeschädigung. Der Geschäftsinhaber konnte den Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr eingrenzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der PI Bad Wörishofen zu melden. (mz)

