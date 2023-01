Bad Wörishofen

08:00 Uhr

Sommerbauverbot: Ausnahme fürs Kreuzer-Areal Bad Wörishofen

Direkt an der Fußgängerzone von Bad Wörishofen entsteht ein großes Gebäude in Holzbauweise mit Wohnungen, Büros und Ladengeschäften. Der Investor hat das Projekt mittlerweile „Das Stammhaus“ getauft.

Plus Für das größte Bauprojekt an Bad Wörishofens Fußgängerzone seit Jahrzehnten gibt es nun eine Ausnahme vom Sommerbauverbot. Allerdings wird Kritik laut.

Von Markus Heinrich

Eine Großbaustelle in der Hochsaison direkt an der Fußgängerzone – dieser Gedanke stieß am Montagabend weder im Stadtrat noch bei den Bad Wörishofer Hoteliers auf große Begeisterung. Zwei Sommer lang will die Binova Bad Wörishofen GmbH auf dem ehemaligen Kreuzer-Areal durchbauen. Dazu ist eine Ausnahme vom faktischen Sommerbauverbot nötig. Am Ende einer intensiven Debatte stand dann allerdings ein Kompromiss.

