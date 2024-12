Was passiert mit dem umfangreichen Neubau in Bad Wörishofen, der sich als Schwarzbau entpuppt hat? Noch ist diese Frage nicht endgültig beantwortet. Doch es gibt einen vielleicht entscheidenden Fortschritt in der Angelegenheit. Offenbar werden die Karten neu gemischt. Das zumindest legt eine Aussage des Landratsamtes nahe.

