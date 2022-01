Löwenbräu-Abriss beginnt: Bereit für Bad Wörishofens größtes Bauprojekt

Plus Der Abbruch auf dem Löwenbräu-Areal bereitet das größte Bauprojekt in Bad Wörishofens Zentrum seit Jahrzehnten vor.

Ein prägendes Ensemble in Bad Wörishofens Innenstadt ist bald Geschichte. Der Abriss der ehemaligen Löwenbrauerei und des Gasthofs Löwenbräu hat begonnen. Auf dem Gelände und einem Nachbargrundstück sollen für rund 40 Millionen Euro die Löwenbräu-Arkaden entstehen.