Mehrere Betrugsanrufe – aber keiner davon erfolgreich

Die Polizei Bad Wörishofen warnt vor einem erhöhten Anruferaufkommen von Betrügern, die vorgeben, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Die Betrüger versuchen so, Vermögenswerte oder Sachwerte bei den Angerufenen zu erfragen und geben vor, diese in Sicherheit zu bringen. Auch im Raum Bad Wörishofen versuchten sie ihr Glück: Doch in keinem der Fälle fielen die Angerufenen auf die Masche herein, sodass kein Schaden entstanden ist. Die Polizei Bad Wörishofen rät, sich im Zweifelsfall immer bei ihr unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

