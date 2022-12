Mobilfunkmast in Bad Wörishofen könnte 50 Meter hoch werden

Plus Die Stadt Bad Wörishofen bietet ein Grundstück an, das inder Nähe eines weithin bekannten Spielplatzes liegt.

In Bad Wörishofen soll ein weiterer Mobilfunkmast entstehen, 30 bis 50 Meter hoch. Der Bauausschuss hat zugestimmt, dass die Stadt ein Grundstück verpachten darf. Es liegt neben einem Spielplatz.