Nach Brand in Asylunterkunft: Helferkreis ist voll gefordert

Bad Wörishofens Asylkreis ist derzeit wieder besonders gefordert. Die Unterbringung der 42 Geflohenen, die durch den Brand ihrer Unterkunft in Ottobeuren plötzlich ohne ihr Hab und Gut auf der Straße standen und kurzfristig im Erstaufnahmelager in der Kneippstadt untergebracht wurden, war Hauptthema beim jüngsten Treffen. Gebraucht wird nun Grundlegendes, auch Fahrräder sind nötig. Im Raum steht auch die Frage, warum die Menschen nach Bad Wörishofen gebracht wurden, wo die Belegungssituation in Schulen und Kindergärten bereits mehr als angespannt ist und zudem die Sanitäranlagen der Notunterkunft derzeit saniert werden.

