Nach Parteiaustritt: Wörishofer Stadträtin hat neue politische Heimat

Alexandra Wiedemann hatte für die FDP den einzigen Sitz im Stadtrat von Bad Wörishofen erobert. Jüngst war die einstige Ortsvorsitzende aber aus der Partei ausgetreten. Wiedemann hatte seither parteilos im Stadtrat weitergearbeitet. Nun allerdings hat sie eine neue politische Heimat gefunden.

Der Wechsel hat sogar das Landratsamt beschäftigt. „Kommunalrechtlich war das interessant“, sagt Frank Rattel. „Den Fall gab es so noch nicht.“ Er habe sogar die Regierung von Schwaben damit befasst. Wiedemann war an ihre beiden Ausschusssitze im Stadtrat nämlich im Losverfahren gekommen. Nun stand die Frage im Raum, ob erneut ausgelost werden müsste, wer ihre Sitze übernimmt. Diese wollte Wiedemann aber gerne behalten. Nun ist die Frage gelöst. Durch den Wechsel zu den Freien Wählern haben diese das Recht, die Sitze zu belegen. Wiedemann werde Mitglied im Bauausschuss und im Strategieausschuss, gab Vögele bekannt.

Wiedemann hatte 2020 für das Bürgermeisteramt in Bad Wörishofen kandidiert und war anschließend in den Stadtrat eingezogen. Wiedemann nahm damit auch den Platz des zwischenzeitlich verstorbenen Claus Thiessen ein, der einige Jahre lang das Gesicht der FDP in Bad Wörishofen war.