Niedrige Grundwasserstände stellen Stadtwerke vor Probleme

Plus Die Grundwasserstände in Bad Wörishofen haben sich bislang nicht erholt, die Erträge aus den Trinkwasserquellen sind niedrig. Für Baisweil hat das nun Konsequenzen.

Anhaltend niedrige Grundwasserstände stellen auch die Stadtwerke Bad Wörishofen vor Herausforderungen. Kommen dann noch Engpässe hinzu, wie derzeit durch Arbeiten am Leitungsnetz, hat das schnell Konsequenzen - in diesem Fall für die Nachbarn aus Baisweil.

Im Bereich der Wasserversorgung verfügt Bad Wörishofen über drei Gewinnungsgebiete, beziehungsweise über "drei Standbeine", wie es Stadtwerke-Chef Peter Humboldt formuliert. "Ein bedeutendes Gewinnungsgebiet ist dabei das Quellgebiet bei Eggenthal, aus diesem Gebiet gewinnen wir den größten Anteil unseres Trinkwassers", so Humboldt. Das Wasser werde dabei weder gepumpt noch behandelt oder aufbereitet. "Zum präventiven Schutz vor einer Verkeimung durchläuft das Wasser lediglich UV-Filter", erklärt der Stadtwerke-Chef. Das zweite große Gewinnungsgebiet sind die Brunnenanlagen im Bereich der Gemeinde Altensteig. "Aus diesem Gebiet gewinnen wir einen Großteil der restlichen Wassermengen."

Der Engpass entstand auch durch eine Erneuerung der Wasserleitung, die nötig wurde

Drittes Gewinnungsgebiet für das Bad Wörishofer Trinkwasser sind Brunnenanlagen auf der Gemarkung Bad Wörishofen. Hier gibt es derzeit einen Engpass. Humboldt spricht von einer technischen Störung in der Stromversorgung. Die komplette Zuleitung, sowohl für das Wasser als auch für Strom, werde derzeit erneuert. Diese Baumaßnahme hatten die Stadtwerke Ende des vergangenen Jahres angekündigt. Auslöser dafür war eine Störung in der Stromleitung vom September.

Der Bereich südlich der Stadt sei ein wichtiger Knotenpunkt für die Wasserversorgung, hatte Humboldt damals erläutert. Dort treffen die Leitungssysteme aus Hartenthal, der Brunnenanlage Stockheimer Wegäcker und des Stadtgebietes aufeinander. Als Resultat der Bauarbeiten liefere dieses dritte Standbein derzeit aber fast kein Wasser ins Netz der Stadtwerke Bad Wörishofen. Zudem lägen die Erträge aus den Quellen über 20 Prozent unter dem Normalwert. Deshalb "können wir der Gemeinde Baisweil derzeit leider kein Wasser liefern", schildert Humboldt die Folgen.

Bad Wörishofens Quellen liefern 20 Prozent weniger Trinkwasser als in normalen Jahren

Seit dem Trockenjahr 2018 hätten sich die Grundwasserleiter aufgrund der geringen Niederschlagsmengen nicht oder noch nicht erholt, berichtet Humboldt. "Die Stadtwerke Bad Wörishofen arbeiten in Abstimmung mit dem Landratsamt, dem Wasserwirtschaftsamt und Gutachtern beständig an einer sicheren und zuverlässigen Basis für die Wasserversorgung um auf sich ändernde klimatische Veränderungen reagieren zu können", so Humboldt. "Die derzeitige Situation stellt alle beteiligten Akteure dabei vor neue und große Herausforderungen, dies gilt sicher nicht nur für unsere Region."

Lesen Sie dazu auch