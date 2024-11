Preise gewinnen: Geschäfte in Bad Wörishofen werden zu großem Adventskalender

Die Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher von Bad Wörishofen dürfen sich in diesem Jahr auf einen besonderen Adventskalender freuen: Zwischen Sonntag, 1., und Dienstag, 24. Dezember, werden sie jeden Tag mit kleinen Weihnachtsaktionen und Geschenkideen überrascht.

Die teilnehmenden Fachgeschäfte der Aktiven Einzelhändler Bad Wörishofen sowie einige Restaurants laden alle zu einer bestimmten Zeit zu einem gemütlichen Umtrunk ein. „Lassen Sie sich bei stimmungsvoller Weihnachtsmusik, Glühwein und feinem Gebäck von der vorweihnachtlichen Atmosphäre der illuminierten Kneippstadt verzaubern“, so Fritz Barth, stellvertretender Vorsitzender der Aktiven Einzelhändler, der sich für die Belebung der Innenstadt auch unter der Woche engagiert. Täglich wird an einem anderen Ort ein Holzkästchen geöffnet. Die Kästchen stehen in verschiedenen Geschäften der Innenstadt. Darin befindet sich jeweils ein Lösungsbuchstabe für ein Gewinnspiel. Am Ende der 24-tägigen Gemeinschaftsaktion winken elf Gutscheine im Gesamtwert von 1200 Euro.

Teilnahmescheine sind bei den beteiligten Betrieben erhältlich. Wer alle Buchstaben gesammelt hat, trägt das Lösungswort in seinen persönlichen Teilnahmeschein ein und sendet diesen bis spätestens Dienstag, 31. Dezember, an die Aktiven Einzelhändler, c/o Barth Wohnkultur, Kneippstraße 13 in 86825 Bad Wörishofen. Selbstverständlich kann der Schein bis zum Silvestertag auch bei einem der Aktionspartner abgegeben werden. Die Gewinner werden am 2. Januar vom Bad Wörishofer Christkind gezogen und per Mail beziehungsweise Telefon informiert. Mehr Infos im Internet: einkaufen-bw.de.

Terminübersicht für die Adventsaktion in Bad Wörishofen:

Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr Hotel-Gasthof Adler

Montag, 2. Dezember, 16 Uhr Schuhhaus Scharpf

Dienstag, 3. Dezember, 16 Uhr Bücherpunkt

Mittwoch, 4. Dezember, 16 Uhr Geromiller Wäsche

Donnerstag, 5. Dezember, 16 Uhr Fahrrad Osswald

Freitag, 6. Dezember, 16 Uhr Aurelia Allgäuer Naturprodukte

Samstag, 7. Dezember, 14 Uhr Mode Stegmeir

Sonntag, 8. Dezember, 18 Uhr Restaurante Capri

Montag, 9. Dezember, 16 Uhr Küchen Dillis

Dienstag, 10. Dezember, 16 Uhr Spielwaren Schnegg

Mittwoch, 11. Dezember, 16 Uhr Barth Wohnkultur

Donnerstag, 12. Dezember, 16 Uhr Leela Arts

Freitag, 13. Dezember, 16 Uhr Mode & Lifestyle Muzjak

Samstag, 14. Dezember, 14 Uhr Optik Kranz

Sonntag, 15. Dezember, 17.30 Uhr Gasthof Rössle

Montag, 16. Dezember, 16 Uhr Andrae Lederwaren

Dienstag, 17. Dezember, 16 Uhr Friseur Kotter

Mittwoch, 18. Dezember, 16 Uhr Trachten Werner

Donnerstag, 19. Dezember, 16 Uhr Hollfelder Juwelier

Freitag, 20. Dezember, 16 Uhr Trübenbacher Radsport

Samstag, 21. Dezember, 14 Uhr Mode Schmid

Sonntag, 22. Dezember, 14 Uhr Konditorei Holzheu

Montag, 23. Dezember, 16 Uhr Casa Schweiger

Dienstag, 24. Dezember, 11 Uhr Betten Ullmann