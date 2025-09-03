Prostituierte empfangen Freier in einem Hotel in Bad Wörishofen

Schon wieder ein Fall von illegaler Prostitution im Unterallgäu: Der Polizei in Bad Wörishofen wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass möglicherweise Prostituierte in einem Hotel in der Hauptstraße ihrem Gewerbe nachgehen.

Die Prostituierten hatten in Bad Wörishofen bereits mehrere Freier empfangen

Vor Ort trafen die Beamten zwei Frauen an, die schon mehrere Freier empfangen hatten und augenscheinlich noch auf weitere warteten, wie es im Polizeibericht heißt. Beide Frauen wurden wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution angezeigt, so die Polizei.

Weitere Fälle von Prostitution im Unterallgäu

Es ist nicht der erste Fall in der Region, bei dem Prostituierte erwischt worden sind. Erst im Juni dieses Jahres hatte die Polizei in einem Bad Wörishofer Hotel Prostituierte samt ihrer Freier erwischt. Nur wenige Tage zuvor hatte eine 50-Jährige ihre Dienste in Rammingen angeboten.

In Deutschland ist Prostitution grundsätzlich legal – aber nicht überall erlaubt. Zulässig ist die Ausübung der Prostitution grundsätzlich erst in Ortschaften ab einer Einwohnerzahl von 30.000. Bad Wörishofen ist davon mit seinen nicht einmal 19.000 Einwohnern noch weit entfernt. Doch auch dann gibt es nicht automatisch einen Freibrief. Bei einer Einwohnerzahl zwischen 30.000 und 50.000 Menschen kann Prostitution durch Rechtsverordnung untersagt werden. Die Stadt Landsberg beispielsweise hatte dies zuletzt beantragt. Im Allgäu ist Prostitution lediglich in Kempten legal.

Laut Polizei mieten sich regelmäßig Prostituierte in Ferienwohnungen oder Hotelzimmer ein, um dann kurze Zeit später wieder an den nächsten Ort weiterzuziehen.

