Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Protest in Bad Wörishofen: "Die Mitte der Gesellschaft ist auf der Straße"

Zahlreiche Traktoren und auch Handwerkerfahrzeuge rollten in Bad Wörishofen an, wo CSU-Verbände ihren Neujahresempfang abhielten.

Plus Bauern, Handwerker und Privatpersonen protestieren in Bad Wörishofen. Es geht um mehr als um Agrardiesel, wird im Gespräch mit den Teilnehmern schnell klar.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Landwirte, Handwerker und Privatpersonen protestierten vor dem CSU-Neujahrsempfang in Bad Wörishofen. Großes Polizeiaufgebot, hupende Traktoren mit Protestplakaten, private Autos mit gelben Rundumleuchten und am Rand stehende solidarisch winkende Passanten. "Wir wollen hier einfach Präsenz zeigen und deutlich machen, dass es in der Bevölkerung Unmut gibt", sagte Organisator Korbinian Schwarzenbacher aus Tussenhausen.

Zur Demonstration gekommen seien nach seiner Zählung rund 60 Traktoren und 45 Autos. Die Polizei sprach am Dienstag von 60 bis 70 Teilnehmenden mit insgesamt etwa 50 Fahrzeugen. Besonders freute sich Schwarzenbacher, dass sich unter anderem Klaus Holetschek spontan bereit erklärte, mit den Demonstranten zu sprechen. "Klar reden wir miteinander, wir stehen ja auf Eurer Seite", machte Holetschek deutlich. "Die Mitte der Gesellschaft ist im Moment auf der Straße, das kann nicht sein, wir brauchen einen Politikwechsel".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen