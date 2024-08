Radlerin erschrickt und bricht sich beim Sturz das Handgelenk

Vor Schreck stürzte eine 66-jährige Radlerin und wurde erheblich verletzt. Laut Polizei war die Frau mit dem Fahrrad am in der Alpenstraße in Bad Wörishofen unterwegs, als aus einer Seitenstraße von rechts ein Fahrzeug einbog. Da erschreckte sich die 66-Jährige so sehr, dass sie in das Fahrrad ihres Mannes fuhr, der zu diesem Zeitpunkt neben ihr fuhr. Durch den Sturz erlitt die Frau Schürfwunden und eine Handgelenkfraktur. Sie kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch den Sturz entstand lediglich ein geringer Sachschaden am Fahrrad. Der Ehemann blieb unverletzt. (mz)

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis