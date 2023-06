Rathaus-Umbau in Bad Wörishofen sorgt für eine hitzige Debatte

Plus Bad Wörishofens Stadtverwaltung hat zu wenig Platz. Jetzt muss die Vhs aus dem Rathaus ausziehen. Die weiteren Maßnahmen lösen eine Debatte im Stadtrat aus.

In Bad Wörishofens Stadtverwaltung herrscht Raumnot. Deshalb soll jetzt der dritte Stock des Rathauses umgebaut werden. Die Pläne stießen im Stadtrat allerdings nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Es gab Kritik und vor allem eine große Debatte darüber, wie die Zukunft des baufälligen Gebäudes aussehen soll.

Das Bürgerbüro der Stadt Bad Wörishofen im Erdgeschoss des Rathauses habe zu wenig Platz, schilderte Stadtbaumeister Roland Klier im Stadtrat. Das Bürgerbüro ist weiterhin ein Sorgenkind der Stadtverwaltung. Zwar wurde zusätzliches Personal eingestellt. Allerdings geht es dort weiterhin nur mit Termin, der über die Rathaus-Internetseite gebucht werden kann – der nächste Anfang August. Für die Erweiterung des Bürgerbüros hat Klier die Kurgastmeldestelle vorgesehen. Die Meldestelle soll deshalb in den dritten Stock verlegt werden. Dort sollen auch weitere Büros entstehen. Das Bauamt brauche außerdem wieder ein Besprechungszimmer, schilderte Klier. Auch dieses soll im dritten Stock entstehen. Das Archiv des Bauamtes soll ebenfalls eine neue Heimat in der dritten Etage finden, nachdem es vor einigen Jahren Opfer eines Wasserschadens im Keller des Rathauses geworden ist. Dieser sei bis heute nicht ganz behoben. Das zweite Archiv – das Stadtarchiv – sei von dem Wasserschaden nicht betroffen, berichtete Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) auf Nachfrage von Christin Huber (Generation Fortschritt). Auch das bisherige Büro der Volkshochschule wird benötigt. Die Vhs muss als Konsequenz aus dem Rathaus ausziehen. Das sei bereits beschlossen, berichtete Klier.