Rund um die Uhr Pässe abholen -daraus wird vorerst nichts

Im Empfangsbereich des Rathauses von Bad Wörishofen gibt es derzeit nur eine Notbesetzung. Das sagte Ordnungsamtsleiter Simon Bayer im Stadtrat. Der Grund für den Engpass sind krankheitsbedingte Ausfälle. Der kommunale Ordnungsdienst springt ein. Bayer hatte gleich eine Lösung parat, wie der Arbeitsaufwand dort auch künftig geringer und der Service für die Bürgerinnen gleichzeitig besser werden könnte. Doch für den vorgeschlagenen Automaten, der die Abholung von Ausweisen und Pässen rund um die Uhr ermöglichen würde, gab es keine Mehrheit.

Bayer rechnete vor, dass im Rathaus von Bad Wörishofen pro Jahr im Schnitt rund 3600 Pässe und Ausweise ausgegeben werden. Beantragt werden sie im Bürgerbüro, abgeholt werden müssen sie am Empfang. Bayer würde deshalb gerne einen Passautomaten kaufen, wie es ihn in anderen Gemeinden bereits gibt. Bürger könnten Ausweisdokumente so rund um die Uhr und auch sonntags abholen.

Das Gerät würde 52.000 Euro brutto kosten und zudem noch 11.000 Euro jährlich für zwei Jahre als Wartungskosten. Perspektivisch könnte so auch ein Arbeitsplatz eingespart werden. CSU-Fraktionssprecher Tobias Kotonski wandte ein, dass Pässe ab 2025 ohnehin verschickt würden. Bayer sagte dazu allerdings, dass nur eine persönliche Übergabe erlaubt sei. Man müsse also zuhause auf die Post warten. Am Automaten dagegen wäre das „supereasy“. Wer das will, könnte seine Papiere aber auch weiterhin persönlich abholen. „Nicht dringlich genug“ angesichts der angespannten Haushaltslage, befand Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer, ebenso wie Joachim Nägele (FW). Mit 3:18 Stimmen wurde der Automat abgelehnt. Hofer betonte aber, dass er bei der Haushaltsplanung 2025 besprochen werden soll.