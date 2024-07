Schlagerstar Ireen Sheer feiert mit tausenden Besuchern bei der Weißen Nacht in Bad Wörishofen

Wenn die Tage lang und die Nächte kurz sind, feiert Bad Wörishofen seine „Weiße Nacht“. Einmal mehr erwies sich auch in diesem Jahr das traditionelle „Open-Air-Picknick“ unter dem Sternenhimmel als Besuchermagnet. Viele Tausend Party-Gäste aus nah und fern genossen in lauer Sommernacht an weiß gedeckten Tischen entlang des Wörthbaches sowie auch auf dem Denkmalplatz in angesagtem Dresscode die besondere Atmosphäre dieses sommerlichen Events. „Zauberhaft, einfach super und durch nichts zu ersetzen“, hörte man immer wieder Besucher schwärmen – unter denen sich erneut ein Showstar befand.

Ganz in weiß, nein nicht mit einem Blumenstrauß, eher mit einem Picknickkorb am Arm suchten sie sich einen Platz und verzehrten ihr mitgebrachtes Menü. Da bogen sich die Tische unter der Last der Gaumenschmankerl. „In netter Gesellschaft schmeckt es halt viel besser“, meinte ein Besucher und lud sich eine große Portion Wurstsalat auf seinen Teller. Weiß war an diesem Abend gewünscht, egal ob Partnerlook, falsche weiße Lockenpracht oder auch nur ein weißes T-Shirt. Wer kein weißes Outfit in seinem Kleiderschrank fand und in bunt aufkreuzte, musste keine Strafe bezahlen, aber damit rechnen, als auffälliger Außenseiter belächelt zu werden. Dass Schlagerstar Patrick Lindner die „Weiße Nacht“ in Bad Wörishofen zu schätzen weiß, ist bekannt. Auch diesmal war ein Schlagerstar unter den Gästen – allerdings nicht Lindner, sondern Ireen Sheer. Sie genoss im Kreis von Freunden das sommerliche Event. „Es ist wunderschön hier“, sagte sie und versprach: „Ich komme gerne wieder.“

Musik und Tanz bis weit in die Nacht bot Bad Wörishofens Sommerspektakel in der Fußgängerzone. Foto: Franz Issing

An dem „Diner en blanc“ in den „Wohnzimmern“ vor den Geschäften nahmen auch Andreas Münster und seine Mutter aus Villingen-Schwenningen teil. „Wir kommen seit fünf Jahren zur Weißen Nacht nach Wörishofen und verbinden damit die Geburtstagsfeier für unsere Tante, die in der Kneippstadt lebt“, erzählt er. Auf einem Tisch gleich nebenan machten Champagnerflaschen, silberne Kerzenleuchter sowie Butterbrezen, Salate und andere Köstlichkeiten auf weißen Plastiktellern Appetit auf einen genussreichen Abend. Aber auch die mediterrane Küche kam zu Ehren. Zudem flossen an den Tafeln Bier, Wein Sekt und Wasser in Strömen und an vielen Ecken der Partymeile sorgten Imbissstände dafür, dass niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen musste.

Peter Messner (rechts) erwies sich einmal mehr als galanter Gastgeber. Foto: Franz Issing

Ausgelassen feierten an einem Tisch 15 Mädels der Prinzengarde Geltelonia. Statt in Wiedergeltingen zu trainieren, ließen sie in Wörishofen ihre weißen Röcke fliegen und übten sich in Teambildung. Und während auf den kleinen Plätzen an Wörthbach und auch vor dem Brunnen am Kneipp-Denkmal Tanzlustige bei stimmungsvoller Musik einen zauberhaften Sommerabend verbrachten, dachten andere Partygänger über Sinn und Bedeutung des Events „Weiße Nacht“ nach und wurden belehrt: In Italien und Frankreich steht der Begriff für durchfeierte Nächte, bei denen es wach zu bleiben gilt. Dies traf auch in Wörishofen in jeder Beziehung zu.

Weiß, wohin man blickt: Diese Gäste nahmen das Motto der Sommernacht besonders genau. Foto: Franz Issing