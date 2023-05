Schwerer Unfall auf der A96 bei Bad Wörishofen

Mit erheblichen Verletzungen wurde ein Autofahrer ins Krankenhaus eingeliefert, der in einen Unfall auf der A96 bei Bad Wörishofen verwickelt war.

Wie Augenzeugen berichten, war der BMW-Fahrer auf der A96 in Richtung Mindelheim unterwegs. Warum sein Auto gegen 13 Uhr von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug, war zunächst unklar. Die Polizei teilte später mit, dass vermutlich die nicht an die Wetterbedingungen angepasste Geschwindigkeit ursächlich sei.

Auf der A 96 bei Bad Wörishofen hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Unfall ereignet. Foto: Thorsten Bringezu

Rettungskräfte brachten den mittelschwer verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Lindau stockte nach dem Unfall zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim der Verkehr. Die Polizei teilte mit, dass die A96 in diesem Bereich gegen 14.30 Uhr wieder freigegeben wurde. (AZ)