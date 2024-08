Schwester Karolines Lebenswerk: Vier Jahrzehnte im Dienste der Ärmsten in Chile

Es ist eine Verbindung, die bereits seit gut 40 Jahren besteht, Schwester Karoline und der Eine-Welt-Freundeskreis in Bad Wörishofen. Jetzt war die Steyler Schwester wieder einmal hier zu Besuch und erinnerte in ihrem Vortrag auch an die Anfänge mit Gertrud Schneider. Nun hält hauptsächlich Carmen Wolf die Verbindung. Seit über 30 Jahren unterstütze der Freundeskreis Schwester Karoline regelmäßig, erzählte sie im Gespräch. Seitdem seien viele gemeinsame Hilfsprojekte auf den Weg gebracht worden. Ursel Thiemann vom Freundeskreis besuchte sogar einige Wochen Schwester Karoline in Chile und unterstützte dabei deren Arbeit. Auch Dietmar Gräf war bereits bei ihr vor Ort. Er veranstaltete schon etliche Benefizkonzerte hier in der Stadt, so auch am 11. Oktober wieder, zusammen mit Ramona Steiner und Sonja Sanders. Dafür rührte er bereits die Werbetrommel.

Schwester Karoline wurde in Chile sogar festgenommen

Dass all diese Förderungen auf fruchtbaren Boden fallen, mit dieser Überzeugung verließen die zahlreichen Besucher das Pfarrheim von St. Justina, in dem Schwester Karoline über ihre Tätigkeiten berichtete. 81 Jahre ist sie inzwischen alt, seit 56 Jahren in Chile, sprüht aber voller Energie. Sie hat Kindergärten, Schulen und Krankenstationen für Zigtausende von Menschen auf den Weg gebracht, immer mit dem Ziel, die Eigenverantwortung dort zu stärken. Dabei führte sie der Weg stets zu den Ärmsten der Armen, für die sie zeitlebens sich einsetzt.

Auch von der langen Pinochet-Diktatur, bei der sie auch kurzzeitig festgenommen wurde, ließ sie sich von ihrem Einsatz mit „Christo Vive“, wie ihre Organisation heißt, nicht aufhalten. Sie verstand es, stets Verbindungen zu knüpfen zu den wichtigen Entscheidungsträgern in Politik und Kirche. Dass Chile dennoch immer noch ein sehr armes Land ist, müsste eigentlich nicht sein, doch durch die niedrigen Löhne bei der mittleren und unteren Schicht sei dies nach wie vor so. Ihre Projekte weitete sie auch nach Bolivien aus, wo die Einkommensverhältnisse zwar besser seien, doch wie es nach dem gescheiterten Putsch vor Kurzem weitergehe, sei zumindest fraglich.

Den inneren Antrieb zu ihrem Einsatz, auch das brachte sie deutlich zum Ausdruck, ist ihre christliche Grundeinstellung. Sie fühle sich dazu berufen, sonst könne man eine solche Aufgabe nicht annehmen. Die christlichen Tugenden wie Nächstenliebe, Gottesliebe und tiefer Glaube seien ihre Antriebsfedern.