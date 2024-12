So bleibt an Heiligabend niemand einsam

Mit netten Menschen gemeinsam Weihnachten feiern - dieser Wunsch kann in diesem Jahr sowohl am 24. als auch am 26. Dezember für alle Alleinstehenden in der Kneippstadt in Erfüllung gehen. Voller Liebe im Herzen wurden zwei besondere Weihnachtsfeiern auf die Beine gestellt, zu denen jeder, der mag, eingeladen ist. Beide Feiern halten schöne Überraschungen bereit.

Tannenzweige, Christbaumkugeln, goldene Festtags-Servietten, stimmungsvolle Teelichter - die Tische im Haus am Bach sind liebevoll weihnachtlich gedeckt und warten auf Heilig-Abend-Besuch. Sabine Egger hat in ihrem Kurheim „Haus am Bach“ eine Atmosphäre des Willkommen-Seins geschaffen, die am Abend des 24. Dezember Menschen zum Lächeln bringen soll, die sich alleine fühlen. „Es soll ein fröhlicher, schöner Abend werden, an dem man sagt: Gut, dass ich nicht daheim geblieben bin“, wünscht sich der Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Bad Wörishofen, Matthias Weber, der mit seiner Ehefrau Stefanie als Gastgeber für ein traditionelles deutsches Heilig-Abend-Essen sorgen wird: Kartoffelsalat mit Würstchen. Bei live auf dem Keyboard gespielten Weihnachtsklassikern darf nach Herzenslust mitgesungen werden, eine kurzweilige Variation an vorgelesenen Weihnachtsgeschichten und ein kleines Weihnachtsgeschenk gibt es auch.

Icon Vergrößern Maria Schrembs (links), Lucia Waibel (Mitte) und Katharina Schrembs (rechts) freuen sich am 2. Weihnachtsfeiertag auf ihre Gäste im Pfarrsaal St. Justina, Christbaum und Plätzchen warten schon. Foto: Kathrin Elsner Icon Schließen Schließen Maria Schrembs (links), Lucia Waibel (Mitte) und Katharina Schrembs (rechts) freuen sich am 2. Weihnachtsfeiertag auf ihre Gäste im Pfarrsaal St. Justina, Christbaum und Plätzchen warten schon. Foto: Kathrin Elsner

Wer mag, kann neben guten Gesprächen gemeinsam Spiele spielen. An diesem besonderen Abend soll keiner alleine sein müssen, wünscht sich Matthias Weber, dem es ein Herzensanliegen ist, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, das unabhängig von Alter, Religionszugehörigkeit, Sprache und Herkunft angenommen werden darf. Ganz bewusst sei der Heilige Abend selbst für die besondere Feier gewählt worden, auch Sabine Egger verschiebt ihre privaten Feierlichkeiten hierfür zeitlich gern nach hinten. „Ich wünsche mir, dass die Menschen einen schönen Abend hier verbringen können, nicht alleine sind und dass vielleicht auch Freundschaften entstehen“, betont sie, „das passt auch zu Weihnachten“. Gefeiert wird am Dienstag, den 24.12. von 18-20 Uhr am „Haus am Bach“ in der Bachstraße 17. Anmeldungen sind bis zum Mittag des 24.12. unter der Telefonnummer 0157 31086307 möglich. Der Abend ist kostenfrei, eine Spende für Essen und Trinken willkommen.

Im Pfarrsaal St. Justina erstrahlt der Christbaum bereits in zart goldenen Farben und leuchtet seinen Weihnachtsgästen am 2. Weihnachtsfeiertag entgegen. Am 26. Dezember sind alle Menschen, die an Weihnachten nicht alleine bleiben möchten, eingeladen, bei Kaffee, Punsch, selbstgebackenen Kuchen und Plätzchen einen stimmungsvollen Nachmittag mit anderen zu verbringen. Lucia Waibel, die seit über acht Jahren das Trauercafé leitet, weiß, dass die Feiertage die schwierigsten Tage für alleinstehende Menschen sein können. „Man kann nicht einkaufen gehen und sieht nur glückliche Paare und Familien“, betont sie, „alles, was einem fehlt, sieht man an Weihnachten, deshalb bleibt man zu Hause und häufig fällt man dann in ein Loch“. Mit viel Liebe und einem engagierten Viererteam, zu dem auch ihr Ehemann sowie Maria und Katharina Schrembs gehören, gestaltet sie daher einen besonderen Weihnachtsnachmittag, zu dem alle, die mögen, eingeladen sind. Sich an den gedeckten Tisch setzen, selbstgebackene Köstlichkeiten genießen, weihnachtlichen Klängen einer Hackbrettspielerin und einer Gitarristin lauschen, Weihnachtslieder singen, eine Weihnachtsgeschichte hören, gute Gespräche führen und sich über ein kleines Geschenk freuen. „Ich möchte, dass die Menschen sich willkommen fühlen und spüren, dass da jemand ist, der Liebe für sie hat, das ist mein Herzensanliegen“, erzählt Lucia Waibel und lächelt. „Fassen Sie sich ein Herz und erleben Sie, dass Weihnachten wirklich das Fest der Liebe ist, auch wenn Sie im Moment alleine sind“, ermutigt sie, wohlwissend, dass die Anmeldung auch Mut erfordert. Weihnachten sei ein frohes Fest, an dem man diese Freude teilen möchte, betont Katharina Schrembs und ihre Schwester Maria ergänzt: „Jeder ist es wert, ein schönes Weihnachtsfest zu feiern“. Gefeiert wird am Donnerstag, 26. Dezember, ab 15 Uhr im Pfarrsaal St. Justina (Schulstr. 10). Anmeldungen sind bis zum Mittag des 24. Dezember unter der Telefonnummer 08247/4112 oder der E-Mail-Adresse terziar@t-online.de möglich. Der Nachmittag ist kostenfrei.