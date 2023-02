Solar-Offensive auf städtischen Gebäuden in Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen entsteht ein Großprojekt für Erneuerbare Energien. Auch das Thema Windkraft liegt plötzlich wieder auf dem Tisch.

Die Energiewende in Bad Wörishofen soll schneller gehen. Im Fokus stehen dabei die städtischen Gebäude. Die Stadtwerke bringen derzeit ein Großprojekt auf den Weg, wie jetzt bekannt wurde. Von den Grünen kommt derweil die Forderung, auch der Windkraft endlich den Weg zu bereiten.