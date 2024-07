Stadtfest und Steiermarkfest am Wochenende mit Public Viewing

In Bad Wörishofen stehen zwei „Feiertage“ bevor - das Steiermarkfest beginnt und am gleichen Wochenende steigt auch das Stadtfest. Traditionelles Steiermarkfest am

Am Freitag, 5. Juli, ab 18 bis 23 Uhr und am Samstag, 6. Juli, von 10 bis 24 Uhr werden die Kneippsteirer aus dem Mittleren Feistritztal in Österreich die Besucherinnen und Besucher mit Spezialitäten und Schmankerln aus ihrer Heimat verwöhnen. Zusätzlich gibt es am Freitag ab 18 Uhr ein Public Viewing zur Fußball-EM auf dem Denkmalplatz in der Fußgängerzone, bei dem das Spiel Spanien gegen Deutschland übertragen wird. Für Stimmung sorgt nach der Spielübertragung um 20 Uhr bis 23 Uhr der Musikverein Mattsies.

Das EM-Spiel Deutschlands gegen Spanien wird am Denkmalplatz übertragen

Das Stadtfest beginnt dann am Samstag, 6. Juli, um 14 Uhr. Bis 24 Uhr sorgen in der Innenstadt, im Musikpavillon am Kurhaus, auf dem Denkmalplatz sowie in der Kneippstraße Blasmusik- und Tanzkapellen für Stimmung und Unterhaltung. Um das kulinarische Wohl kümmern sich die heimischen Vereine und Gastronomen mit Speisen- und Getränkeständen.

Besonders die jungen Gäste werden sich über den Spielbereich an der Kurhauspergola freuen, wo Hüpfburgen, ein Karussell, eine Eisenbahn und ein Spielmobil jede Menge Spaß und Abwechslung bieten.

Narrwangias Hausband spielt im Musik-Pavillion vor dem Kurtheater Bad Wörishofen

Am Denkmalplatz schenkt wie gewohnt die Stadtkapelle Bad Wörishofen Getränke aus. Um 14 Uhr eröffnen die Musiker der Stadtkapelle am Musik-Pavillon das Fest. Ab 18 Uhr können die Besucherinnen und Besucher „Narrwangias Hausband“ aus dem Nachbarort Dirlewang erleben. Die Band tritt im Musik-Pavillon vor dem Kurhaus auf. Die sechsköpfige Brass-Sektion wird mit einer Mischung aus den größten Hits der 80er und 90er Jahre, aktuellen Chart-Hits, Rock-Klassikern und bayerischem Sound dem Stadtfest einheizen.

Zusätzlich zu den Festlichkeiten findet am Samstag um 15 Uhr in der Wandelhalle Bad Wörishofen ein kostenloser Vortrag von Dr. Regina Webersberger statt. Der Vortrag zum Thema „Pfarrer Kneipp im 21. Jahrhundert“ beleuchtet die positiven Wirkungen der Kneipp-Kur und erklärt die modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter den Kneippanwendungen.