Streit zwischen zwei Männern endet mit blutiger Nase und einem Polizeieinsatz

Am Samstagnachmittag ging bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen ein Anruf über einen Streit zwischen zwei Männern in der Hauptstraße in Bad Wörishofen ein: Ein Mann soll dabei verletzt worden sein. Vor Ort trafen die Beamten einen 35-Jährigen mit blutiger Nase an. Der mutmaßliche Täter war nicht mehr vor Ort, allerdings sei der 36-Jährige nach kurzer Zeit zurückgekommen, heißt es im Polizeibericht. Weshalb es zum Streit kam, müsse noch ermittelt werden. Der Geschädigte wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (mz)

