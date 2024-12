Taschendieb bestiehlt Seniorin

Am Donnerstagnachmittag ist eine Seniorin im Bereich der Kaufbeurer Straße in Bad Wörishofen bestohlen worden. Laut Polizei wurde ihr in der Stadt, möglicherweise vor der Apotheke, von einer unbekannten Person der Geldbeutel samt Inhalt aus der Hosentasche entwendet, ohne, dass sie es gleich bemerkte. Personen, die Hinweise geben können oder ebenfalls bestohlen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden. (mz)

