Teure Neujahrs-Überraschung

Eine teure Überraschung wartete auf einen Autobesitzer, der am Silvestertag seinen Pkw nachmittags in der Oststraße geparkt hatte. Als er am Neujahrstag wieder wegfahren wollte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter eine Abdeckfolie für die Windschutzscheibe abgerissen hatte. Außerdem wurde der Türgriff an der Fahrertüre teilweise abgerissen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247 96800 mit der Polizeiinspektion Bad Wörishofen in Verbindung zu setzen. (mz)

Oststraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silvestertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis