Trauer um Bruder Adalbert aus Bad Wörishofen: Der Ordensmann starb im Alter von 86 Jahren im Kloster St. Ottilien. Er ist der Neffe der beiden bekannten ehemaligen Missionare Pater Fritz und ebenfalls Pater Adalbert aus der Familie Scharpf.

Der Verstorbene war bis zuletzt seiner Heimatgemeinde St. Justina eng verbunden. Regelmäßig nahm er an den Ausflugsfahrten, die Martin Kistler stets organisierte, teil. Die Familie Scharpf, der die Patres entstammten, ist der „Mangamicheler-Hof“ in der Hauptstraße, wie der Hausname noch heute heißt. Für den Verstorbenen wird am Donnerstag, 19. Dezember, um 16.30 Uhr in St. Justina der Rosenkranz gebetet und anschließend findet ein Gedenkgottesdienst um 17 Uhr statt. Seine letzte Ruhe findet Pater Adalbert in St. Ottilien. (heb)