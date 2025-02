Autofahrer hatten zwei und drei Promille Alkohol im Blut

Zweimal hatte es die Bad Wörishofer Polizei am Wochenende mit alkoholisierten Autofahrern zu tun. Beide hatten offenbar deutlich zu tief ins Glas geschaut. Am Samstagabend meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein Auto, das in Schlangenlinien unterwegs war. Eine Polizeistreife konnte das betreffende Fahrzeug in der Innenstadt anhalten und den Fahrer kontrollieren. Der 25-Jährige war laut Polizei deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Die Beamten stellten Fahrzeugschlüssel und Führerschein des Mannes sicher. Bereits am Nachmittag erreichte die Polizei eine Mitteilung über eine Unfallflucht. Der Fahrer konnte kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der Grund für seine Flucht stand schnell fest, so die Polizei. Laut Alkoholtest hatte er rund zwei Promille Alkohol im Blut. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis