Über 300 Line Dancer feiern eine Sommerparty in der Eishalle Bad Wörishofen

Die „Cheerful Stompers“ haben eine große Line-Dance-Summerparty in der Eishalle Bad Wörishofen veranstaltet. Rund 320 Line-Dancerinnen und -Dancer unter anderem aus dem Unterallgäu, Ulm, Augsburg, der Bodenseeregion, Bregenz und St. Anton tanzten über die Fläche, auf der bald schon wieder das Eis für die Wintersaison hergestellt wird. „Es ist toll, so viel Platz zum Tanzen zu haben“, freute sich Andrea Linse von den „White & Blue Linedancern“ aus Memmingen, die mit ihren Fransen-Lederwesten und Cowboyhüten ein besonderes Counryfeeling zauberten.

Über 300 Line Dancer feierten in der Arena Bad Wörishofen eine große Party. Foto: Kathrin Elsner

Die Gründerin der Line-Dance-Gruppe „Cheerful Stompers“, Angelika Wicke, kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. „Dass so viele Line Dancer hier sind, empfinde ich als Kompliment für uns, wir haben uns in der Szene etabliert“, freute sie sich. Seit fünf Jahren gibt es die Gruppe nun schon, das war auch der Anlass für die große Party. Inzwischen seien in Mindelheim, Bad Wörishofen und bald auch in Markt Wald rund 130 „Cheerful Stompers“ aktiv.