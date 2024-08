Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein unbekannter Autofahrer aus dem Staub gemacht, der in der Nacht auf Montag wurden vor einem Café in der Hauptstraße große Blumenvasen umgefahren hat. Jetzt hofft die Polizei, dass sich mögliche Zeugen melden. Sachdienliche Hinweise unter der Nummer 08247/96800 an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen. (mz)

