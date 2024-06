Unfall im Berufsverkehr bei Bad Wörishofen: Drei Verletzte

Drei Personen wurden offenbar bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen bei Bad Wörishofen verletzt, berichten Augenzeugen. Ein Auto landete auf dem Dach.

Zu einem Unfall im Berufsverkehr kam es am Dienstagmorgen am Ortsausgang Bad Wörishofen in Fahrtrichtung Kirchdorf. Nach ersten Informationen vor Ort wollte ein Autofahrer von der Kirchdorferstraße offenbar nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Dies erkannte ein nachfolgender Autofahrer zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw ausgehebelt und landete im Kreuzungsbereich Kirchdorferstraße/Zeppelinstraße auf dem Dach.

Erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr bei Bad Wörishofen

Laut Augenzeugen sollen drei Personen verletzt worden sein. Zur Rettung und Bergung musste die Kirchdorferstraße durch die Feuerwehr Bad Wörishofen wechselseitig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Weitere Angaben der Polizei liegen aktuell noch nicht vor.