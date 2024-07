Unfallflucht auf dem Thermenparkplatz: Autofahrerin gesucht

Auf dem Thermenparkplatz in Bad Wörishofen hat sich am Freitagnachmittag eine Unfallflucht ereignet. Laut Polizei wurde ein geparktes, schwarzes Auto von einer Frau angefahren, die sich daraufhin vom Unfallort entfernte. Zeugen konnten das Kennzeichen der mutmaßlichen Verursacherin notieren. An dem geparkten Auto wurde das Fahrzeugheck beschädigt, der Sachschaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden. (mz)

