Verwirrte Frau geht auf Autofahrer los

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich laut Polizei eine Frau, die am Montagnachmittag auf einen unbeteiligten 86-jährigen Autofahrer losging. Der Rettungswagen, mit dem die 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, war in der Kaufbeurer Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Die 37-Jährige nutzte diesen Moment, stieg aus dem Rettungswagen aus und öffnete sie die Beifahrertüre des Autos eines 86-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Rettungswagen befand. Die offenbar verwirrte Frau setzte sich daraufhin auf den Beifahrersitz, schrie den 86-Jährigen an und packte ihn an den Unterarmen. Der Mann erlitt er Rötungen, eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Die 37-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. (mz)

