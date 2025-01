Vorfahrt missachtet: 56-jährige Autofahrerin verursacht Unfall

Ein Bußgeld muss eine 56-jährige Autofahrerin bezahlen, die am frühen Mittwochabend in der Rudolf-Diesel-Straße in Bad Wörishofen einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei wollte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer in die Türkheimer Straße einbiegen. Zeitgleich fuhr die 56-Jährige mit ihrem Pkw auf der Türkheimer Straße und wollte nach links auf die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen. Dabei übersah sie das Auto des 25-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß kamen beide Unfallbeteiligte mit dem Schrecken davon, der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (mz)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rudolf-Diesel SpA-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis