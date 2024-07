Was können die Hoteliers und Gastronomen in Bad Wörishofen und dem Unterallgäu tun, um mehr Auszubildende sowie Gesellinnen und Gesellen für sich zu gewinnen? Um diese Frage ging es nun in Bad Wörishofen. Im Blick hat man dabei die „Generation Z“. Doch die hat bestimmte Vorstellungen von Karriere, wie sich zeigt.

Marcus Barnstorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastgewerbe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis