Was wird Bad Wörishofens einstigem Polizeichef vorgeworfen?

Plus Vor zwei Jahren wurde Bad Wörishofens Polizeichef überraschend das Führen der Dienstgeschäfte verboten. Seither schweigt die Polizei zu den Hintergründen.

Von Markus Heinrich

Es ist jetzt zwei Jahre her, dass Bad Wörishofens Polizei von einem Tag auf den anderen ohne Leiter dastand. Dem damaligen Chef der Inspektion wurde das Führen der Dienstgeschäfte verboten. Zwischenzeitlich gibt es in Bad Wörishofen mit Robert Stephan einen neuen Polizeichef. Was man seinem Amtsvorgänger konkret vorwirft, will die Polizei aber auch zwei Jahre nach der Abberufung nicht sagen.

Schnell wurde nach der Abberufung des damaligen Polizeichefs von Bad Wörishofen Ende Mai 2021 klar, dass die Maßnahme im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach einem blutigen Verbrechen in der Kneippstadt stand. Eine junge Mutter wurde mit mehr als 30 Messerstichen getötet. Die Frau hatte nur Monate zuvor einen anderen Messerangriff in Bad Wörishofen überlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

