Bad Wörishofen

12.10.2022

Weg mit den alten Containern, in denen Wörishofer Schüler wohnen

Plus Nach über 30 Jahren hat das aus Containern errichtete zweite Schülerheim der Berufsschule in Bad Wörishofen ausgedient. Ein Neubau ist geplant.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

An die Container, die auf dem Gelände der Berufsschule in Bad Wörishofen seit vielen Jahren als zweites Schülerheim dienen, kann sich Kreisrat Christian Fröhlich (ödp, Bürger für die Umwelt) noch aus seiner eigenen Ausbildungszeit erinnern. Damals standen sie erst am Mindelheimer, dann am Ottobeurer Krankenhaus und waren schließlich 1999 eine kostengünstige Lösung, um in Bad Wörishofen kurzfristig mehr Schülerinnen und Schüler unterzubringen. Inzwischen sind sie aber mehr als 30 Jahre alt – „und dementsprechend ist auch der Zustand“, sagte Jonas Pospischil vom Unterallgäuer Hochbauamt in der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses. Weil sich eine Sanierung nicht mehr rechnet, riet er zu einem Neubau. Dieser könnte – inklusive des Abbaus der alten Container – in rekordverdächtigen acht Wochen errichtet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen