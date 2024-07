Weltweiter IT-Crash beschäftigt Tricor in Bad Wörishofen noch immer

Millionen Computersystem waren am vergangenen Freitag von den weltweiten IT-Ausfällen betroffen, darunter auch die Systeme der Tricor Packaging & Logistics AG in Bad Wörishofen. Das Unternehmen spürte die Nachwirkungen auch noch am Montag, wenngleich die Lage an den 16 Standorten mit 2000 Beschäftigten wieder deutlich besser aussah.

„Die Systeme an den Standorten laufen zu 90 Prozent“, beichtete Tricor-Chef Philipp Kosloh am Montag. Diverse Rechner müssten allerdings durch Administratoren an den Produktionsorten zum Laufen gebracht werden. Per Fernwartung sei dies nicht möglich. „Unsere IT Mannschaft hat mit hohem Einsatz und vorbildlich auch am Wochenende gearbeitet“, lobt Kosloh. „Verwaltung und Produktion arbeiten auf, was liegengeblieben ist.“ Am Freitag hatte der Tricor-Chef von Schäden gesprochen, die voraussichtlich im sechsstelligen Bereich lägen. Genauere Angaben gab es dazu am Montag nicht. „Da viele der Schäden verdeckt sind, wird die Erhebung einige Zeit brauchen“, so Kosloh. Tricor gehört zu den größten Arbeitgebern im Unterallgäu. Andere waren von den Problemen nicht betroffen, zum Beispiel die Grob-Werke in Mindelheim. Man setze dort keine Produkte des Anbieters Crowdstrike ein, teilte das Unternehmen mit.

Bundesamt warnt vor Cyberkriminellen, die nun die Lage ausnutzen wollen

Ein fehlerhaftes Update für die Sicherheitssoftware Crowdstrike Falcon gilt laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als Ursache für die weltweiten Systemausfälle. Das Unternehmen hat zwischenzeitlich reagiert und Lösungen angeboten. Das BSI warnt allerdings davor, dass nun Cyberkriminelle „die Vorfälle für unterschiedliche Formen von Phishing, Scam oder Fake-Webseiten“ ausnutzen würden. „Auch inoffizieller Code wurde in Umlauf gebracht.“ Das BSI empfiehlt, nur offizielle Crowdstrike-Quellen zu nutzen.

Probleme gab es auch bei Software von Microsoft. Das Unternehmen meldete eine Störung des Azure-Dienstes. Auch das habe nach BSI-Angaben Systemausfälle ausgelöst. Die Lage normalisiere sich wieder, hieß es am Wochenende. Es seien aber mutmaßlich 8,5 Millionen Systeme betroffen gewesen, teilte das BSI mit.