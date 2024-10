War das der nächste Start von Weltkarrieren von Bad Wörishofen aus?

Was in großen Lettern zehn Tage lang über der Bad Wörishofer Kursaalbühne prangt, traf beim Auftritt von Lukas Sternath in mehrfacher Weise zu: „Stars und junge Weltelite“. Gleich drei junge Künstler repräsentierten die junge und aufstrebende Weltelite der Klassik-Szene. Die künstlerische Leistung an diesem Abend war neuartig, wegweisend und für das Bad Wörishofer Festivalpublikum eine wohltuende Abwechslung zum oft Althergebrachten im Jubiläumsjahr des Festivals der Nationen. Zu oft sollte man das Attribut historisch nicht bemühen, dieser Abend dürfte jedoch unter den zig Konzerten in 30 Jahren Festival der Nationen herausstechen.

