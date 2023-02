Work-Life-Balance als Herausforderung für Bad Wörishofens Hotellerie und Gastronomie

Der Hotel- und Gaststättenverband reagiert verschnupft auf eine Erfolgsmeldung des Luxushotels Sonnenhof. Die Branche stehe vor besonderen Problemen.

Das Bad Wörishofer Luxushotel Sonnenhof trotzt offenbar dem Fachkräftemangel, die Verantwortlichen hatten jüngst in einer Pressemitteilung erklärt, wie das bewerkstelligt wird. Das allerdings kommt beim Hotel- und Gaststättenverband offenbar überhaupt nicht gut an. Die Kreisvorsitzenden Hubertus Holzbock und Martin Steinle kritisieren eine „Selbstdarstellung“ und verweisen auf die Herausforderungen der Branche.

Holzbock und Steinle, die beide ebenfalls Hotels in Bad Wörishofen betreiben, erinnern an Sonnenhof-Direktor Peter Messners „massive Mitarbeitersuche“ per Anzeigen in der MZ und spekulieren sogar über „ein kleines Dankeschön für den treuen Kunden für Anzeigen im Feld Stellenangebote“. Auch die Fair Job Hotels wie der Sonnenhof hätten nicht die „alte Weisheit“ neu erfunden, dass „gute und motivierte Mitarbeiter auch für zufriedene Gäste sorgen“, heißt es in der Mitteilung des Kreisverbandes.

Man haben sich "extrem angestrengt", mindestens das Stammpersonal durch die Krise hindurch zu halten

„Und so haben sich die Hoteliers in Bad Wörishofen allesamt extrem angestrengt, mindestens ihr Stammpersonal durch die Krise hindurch zu behalten, überwiegend durch monetäre Unterstützung während der Lockdowns.“ Der Fachkräftemangel quäle alle Branchen. Die Hotellerie habe aber „zusätzlich besondere Probleme zu bewältigen“, wie Holzbock und Steinle anmerken. „Wie neueste wissenschaftliche Studien zeigen, geht es gerade jungen Berufsanfängern immer mehr um Jobs, die möglichst viel Freizeit und Vergnügen versprechen“, berichten sie. „Das wird verbal schön verpackt im Slogan von der Work-Life-Balance.“

Vor Ort kommen diese Wünsche ebenfalls an. „Das spürt jeder Hotelier und Gastronom spätestens bei Bewerbungen, in denen als erstes nach der Arbeitszeit gefragt wird“, berichten Holzbock und Steinle. In jedem Hotel müsse man aber bereit sein, Dienste zu Zeiten zu übernehmen, die „unattraktiv erscheinen und in denen andere die Discos bevölkern.“

Gleichwohl könne man in der Hotellerie und Gastronomie berufliche Erfüllung finden, wenn man „den Service am Menschen, am Kunden, am Gast liebt“. Den „zusätzlichen Belastungen angepasste Entlohnung und weitere Benefits“ seien in der Branche „längst Standard“, ebenso attraktive Karrieremöglichkeiten. (mz, mhe)

