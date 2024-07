Zwei Fahrraddiebstähle in Bad Wörishofen: Polizei sucht Zeugen

Zwei Fahrraddiebstähle haben die Polizei Bad Wörishofen am Wochenende beschäftigt. Zwischen Samstag und Sonntag haben Unbekannte ein hochwertiges Mountainbike aus einer Garage in der Adalbert-Stifter-Straße gestohlen. Der oder die Täter mussten hierzu zunächst einmal den Garten des Grundstücks betreten, um in die Garage zu gelangen, heißt es im Polizeibericht.

Der zweite Diebstahl geschah am Bahnhof in der Zeit von Samstag, 22.40 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr: Hier wurde ebenfalls ein Mountainbike gestohlen. Laut Polizei durchtrennten der oder die Täter das Schloss, mit dem das Rad gesichert war, und ließen dieses vor Ort zurück. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein neongrünes Mountainbike, Marke unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Diebstählen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800 zu melden. (mz)