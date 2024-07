Zwei Tage Rock, Pop und Wave beim Soundfeld-Festival Bad Wörishofen

Wer Festivals mag, wird 2024 in Bad Wörishofen ausreichend bedient: Neben den beiden Musikfestivals mit Rae Garvey, Ray Dalton und The Hooters auf dem Flugplatz und dem Festival der Nationen mit Weltstars der Klassik gibt es auch noch das Soundfeld-Festival unter dem Motto „Sommer, Sonne, Soundfeld“. Bald schon ist es soweit.

Das mittlerweile siebte Soundfeld Festival in Bad Wörishofen steht vor der Tür und verspricht „einmal mehr ein unvergessliches musikalisches Ereignis“ zu werden, wie die Organisatoren vorab verkündeten. Am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, verwandelt der Verein „Yalla Yalla Kultur hilft!“ Bad Wörishofes Reitanlage in ein Festivalgelände, auf dem hochklassige lokale und regionale Bands auftreten. „Das Soundfeld-Publikums darf sich auf zwei Tage voller mitreißender Musik, ausgelassener Stimmung und kulinarischer Highlights freuen“, so Jörg Lenuweit. Der gesamte Erlös geht direkt an die sozialen Projekte des Vereins.

Diese Bands spielen 2024 beim Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen

Am Freitag eröffnet Snotty Holly das Soundfeld mit Klangvielfalt und Leidenschaft aus Ettringen. Sassafrass werden mit ihrem Ska made in Krumbach die Bühne rocken und die Revelling Crooks das Publikum mit ihrem einzigartigen Speedfolk zum Tanzen bringen. Den Abschluss des ersten Abends bildet Kommando Walter, eine sechsköpfige Band aus Ulm, die für ihre besondere Mischung aus Ska, Punk, Wave und Reggae bekannt ist.

Mit dem Erlös aus dem Soundfeld-Festival finanziert der Verein Yalla Yalla Bildungsprojekte in Guatemala.

Bunt und vielfältig ist auch das Samstagsprogramm: Bruchpilot aus Augsburg verbindet Indie- und Punk-Rock zu einer kraftvollen Einheit. Quirinello aus München, sorgen mit ihrem Indierock für Stimmung. The Passive Fists bringen ihre energetische Show auf die Bühne, bevor Mamoré aus Thüringen den Abend mit ihrem Mix aus Punk, Retro-Pop und New Wave beschließen.

Neben den Bands auf der Bühne wird DJ Mr. Oggman das Publikum unterhalten. Außerdem gibt es wieder verschiedene vegetarische Essenstände und zudem Campingmöglichkeiten für die Festivalgäste. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Mit dem Erlös finanziert Yalla Yalla vor allem soziale Projekte in Guatemala, wie zum Beispiel Stipendien für Schüler und Schülerinnen oder Schulbauten.

Karten gibt es online über die Soundfeld-Homepage und im Vorverkauf im Café Barths sowie im Whisky Blues in Bad Wörishofen. Weitere Informationen unter www.soundfeld-festival.de. (mz)