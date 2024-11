Pünktlich um 16.30 Uhr verwandelt sich das Haus von Daniel und Harry Löwenthal in einen weihnachtlichen Lichtertraum. Täglich bis zum 6. Januar fährt bis um 22 Uhr auch der kleine zauberhafte Zug auf der Mauer hin und her und wird sicher nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen. Der Grund, warum das Weihnachtshaus in diesem Jahr wieder leuchtet, berührt.

Kathrin Elsner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis