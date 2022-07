Baisweil

vor 18 Min.

Das "Allgäu Labyrinth" ist offen: Was man zu den Irrwegen im Maisfeld wissen sollte

Plus Das "Allgäu Labyrinth" in Baisweil startet in die zweite Saison. Hier gibt es alle aktuellen Infos und die Hintergründe.

Von Alexander Vucko

Das „Allgäu Labyrinth“ in Baisweil geht an diesem Wochenende in seine zweite Saison. In den vergangenen Wochen haben kreative Landwirte das Maisfeld am Rand des Ortes wieder so präpariert, das über den Sommer Spaß garantiert ist. 3,5 Kilometer Irrwege schlängeln sich auf einer Fläche von mehr als fünf Hektar durch das grüne Dickicht.

