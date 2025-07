Bauarbeiten: Straße zwischen Bad Wörishofen und Untergammenried gesperrt

Die Straße zwischen Bad Wörishofen und Untergammenried wird gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung Bad Wörishofen am Dienstag mit.

Je nach Witterung erfolge die Sperrung entweder am Mittwoch, 23. Juli, oder am Donnerstag, 24. Juli. Die Dauer der Sperrung hält sich aber in Grenzen. Die Verwaltung geht davon aus, dass drei bis vier Stunden reichen werden.

Umleitung über Pforzen und Großried

In dieser Zeit werden die Oberflächen der vorhanden Baustellenbereiche versiegelt. Begonnen wird im südlichen Bereich, Richtung Großried, anschließend folgt der Bereich beim Waldsee. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die St2015 nach Pforzen und die B16 bei Großried. (mz)