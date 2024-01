Bauernproteste: Seit Donnerstag strengere Regeln für unangemeldete Demos

"Haben Sie schon mal beobachtet, dass bei Demos der "Letzten Generation", "FFF", Corona-Gruppierungen, etc. Elektroschocker und Gummiknüppel eingesetzt wurden?"



Sogar Vorbeugehaft gab es da - zumindest in Bayern.



Gegen den aktuellen hoch subventionierten Terror dieser rabiaten und reichen Erpresser-Clique war das alles Kinderfasching . . .

Es gibt in Deutschland etliche Bevölkerungsgruppen, die viel mehr Anlass und Berechtigung hätten, auf die Straße zu gehen . . .

