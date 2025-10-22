Feuerwehrhaus Markt Wald: Bürger machen sich ein Bild von der Baustelle

Das neue Feuerwehrhaus in Markt Wald hat bereits eine lange Geschichte, bevor es überhaupt fertiggestellt ist. Mehrere Bürgermeister mit ihren Gemeinderäten hielt es auf Trab, und im Archiv der MZ gibt es eine Art Fortsetzungsgeschichte.

Erst vor Jahresfrist war dann etwas zu sehen, was zunächst zaghaft aus dem Boden zu keimen schien, der wie in vielen Ortsteilen lehmig und als Baugrund daher denkbar ungeeignet ist. Gewaltige Erdarbeiten waren erforderlich zur Begründung des Vorhabens.

Im November wurde die Bodenplatte gegossen

Erst dann konnte im November des vergangenen Jahres die Betonbodenplatte gegossen werden. Inzwischen hat der Bau Gestalt angenommen. Der Rohbau steht und zu dessen Besichtigung hatte die Gemeinde kürzlich alle Interessierten eingeladen. Dieser Einladung waren nicht nur Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr gefolgt, sondern auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Markt Wald.

Zu sehen gab es ein funktional bis ins Letzte durchdachtes Gebäude, angelegt für kurze Wege von der Anfahrt der Feuerwehrleute bis zur Fahrzeughalle, sodass beim Brandfall keine Zeit verloren geht. Großzügig bemessen erscheinen die Räumlichkeiten, etwa der 120 Quadratmeter große Schulungs- und Versammlungsraum, der künftig von den fusionierten Feuerwehren von Oberneufnach und Anhofen gemeinsam genutzt wird.

Die Feuerwehren haben schon gemeinsam geübt

Gemeinsam geübt hätten sie schon, erklärt Bürgermeister Christian Demmler, und auch dabei geholfen, die Baustelle zu präparieren. Etwa für die Besichtigung. Zu den Besonderheiten im Gebäude wird eine hochmoderne Schlauchkompaktwaschanlage gehören, in der die Schläuche nach den Einsätzen gereinigt, getrocknet und auf Druckfestigkeit geprüft werden. Ein Trockenturm, wie er traditionell zum Trocken der Schläuche benötigt wird, entfällt damit.

Freuen sich über den Baufortschritt (von links): Joachim Wagner (2. Kommandant FFW Oberneufnach), Alexander Deiniger (1. Kommandant FFW Oberneufnach), Gerhard Strodel (2. Kommandant FFW Markt Wald), Architekt Georg Böck, Bürgermeister Christian Demmler und Maximilian Raith (2. Jugendwart FFW Markt Wald). Foto: Reinhard Stegen

Dennoch fehlt auch beim Markt Walder Neubau der Turm nicht. Er dient in Zukunft allerdings ausschließlich Übungszwecken, wie der Höhenrettung, dem Abseilen und Anleitern. Der Turm war bei der Besichtigung noch nicht begehbar, ebenso wenig wie die Fahrzeughalle, für deren Bodenbelag Estrich mit Rüttelklinker vorgesehen ist. Zeitlich liege man relativ gut im Plan, versicherten Bürgermeister Demmler und Architekt Georg Böck.

Wegen der Schwierigkeiten zum Baubeginn und der nun etwas schleppenden Arbeiten bei der Sanitär- und Lüftungsinstallation rechne man mit etwa drei Monaten Verzug gegenüber der ursprünglichen Planung. Auf die Bewilligung der restlichen Fördergelder habe dies allerdings keinen Einfluss, so Demmler. Auch an der stolzen Summe von 5,5 Millionen Euro für das ehrgeizige Projekt werde sich nichts ändern.