Trödeln und feilschen nach Herzenslust auf dem größten Flohmarkt des Jahres

Viel Sonnenschein haben die Wetterfrösche für das Wochenende versprochen. Wenn sie recht behalten, haben Schnäppchenjäger an drei Tagen von sechs bis 18 Uhr reichlich Gelegenheit beim Bayerischen Flohmarkt zu handeln und zu feilschen, was das Zeug hält. Veranstalter Emil Mayer von „Hand4-Event“ rechnet mit 1200 Ausstellern, die ihre Schätze von Boden und Keller im Gewerbe-Gebiet bei Irsingen zu Geld machen wollen. Angesagt haben sich Fieranten aus ganz Deutschland, Österreich, Italien, Luxemburg und der Schweiz.

Zwischen dem 15. und 17. August lohnt sich eine Entdeckungsreise auf dem Flohmarkt

So wechseln Kunst und Krempel vom 15. bis 17. August den Besitzer und auch Sammler kommen auf ihre Kosten. Eine Entdeckungsreise lohnt sich allemal. Ob sakrale Kunstwerke, antiker Schmuck, Klamotten aus erster und zweiter Hand, Bären, Schaukelpferdchen, Bücher oder Schallplatten, Gemälden und Mini-Oldtimern – es gibt wieder Trödel in Hülle und Fülle.

Kitsch, Kunst oder Nostalgisches: Auf dem Bayerischen Flohmarkt in Irsingen finden Besucher auch Dinge, die sie gar nicht gesucht haben. Foto: Franz Issing

Während die Eltern an den Ständen und Buden nach Nützlichem oder skurriler Deko für Haus und Garten suchen, können sich ihre Kinder beim Bungee-Jumping und beim Eselreiten vergnügen oder auf einem nostalgischen Karussell ein paar Runden drehen. Und weil Feilschen hungrig und durstig macht, warten 35 Gastronomie-Betriebe auf einer „kulinarischen Meile“ Gaumenfreuden aus aller Welt an. Auch in einem bayerischen Biergarten auf der grünen Wiese lässt es sich entspannen. 30 Sonnenschirme spenden dort reichlich Schatten.

Auf zehn Hektar können Autos abgestellt werden

„Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung“, versichert Veranstalter Emil Meyer. Auf einer zehn Hektar großen Fläche können die Fahrzeuge abgestellt werden. Die Marktgemeinde Türkheim hat ganz Irsingen während der Flohmarkt-Tage zur Parkverbotszone erklärt. Parken dürfen nur Irsinger Bürger. Die können sich Park-Tickets im Türkheimer Rathaus (Erdgeschoss, Zimmer 3a) abholen. Und wie schon im vergangenen Jahr können Radler Staatsstraße 2025 (Türkheim-Bad Wörishofen) durch eine Unterführung gefahrlos queren.