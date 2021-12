Beckstetten

Tierische Bescherung im Tierheim Beckstetten

Plus Das Tierheim Beckstetten vermittelt erst wieder Tiere, wenn sich die Corona-Lage entspannt. Die vierbeinigen Bewohner durften sich trotzdem freuen.

Von Michael Mayr

Es war kein leichtes Jahr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beckstettener Tierheims. 2021 war geprägt von Vermittlungsstopps, Lockdowns und einen Schwall an Abgabe- und Fundtieren, die nur beschränkt vermittelt werden konnten. Immer wieder ist die Einrichtung an ihre Grenzen gestoßen – wie auch jetzt zur Weihnachtszeit. „Etwa 61 Katzen leben aktuell im Tierheim“, sagt Axel Nees, der Leiter der Einrichtung. Zusätzlich würden die Pflegerinnen und Pfleger knapp 20 Tiere noch privat versorgen. Ein Zustand, der sich so schnell nicht ändern dürfte. Denn wie jedes Jahr hat das Tierheim die Vermittlung um die Weihnachtsfeiertage eingestellt. Wegen der hohen Corona-Inzidenzen heuer sogar noch früher als üblich. „Wir haben Ende November die letzten Tiere vermittelt“, sagt Nees. Der Gedanke dahinter: Die Tiere haben unter dem Christbaum nichts verloren. Für die flauschigen Bewohner gab es aber ein frohes Fest.

