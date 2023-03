Bei den Passionsspielen in Waal laufen die Proben auf Hochtouren

Manfred Dempf inszeniert die Jubiläumspassionsspiele in Waal neu. Was der Autor und Regisseur aus Bronnen besonders schätzt.

„Jedes Mal, wenn ich bei den Passionsspielen war, habe ich mir gedacht, aus der Bühne würde ich gerne mal was machen“, sagt Manfred Dempf mit leuchtenden Augen. Dass sein Traum nun bei den Waaler Jubiläumspassionsspielen in Erfüllung geht, kann er immer noch nicht recht fassen. Bis zur Uraufführung am Samstag, 6. Mai, bleibt nicht mehr allzu viel Zeit. Die Aufregung und Vorfreude jedenfalls sind groß.

Passion Waal Passion Waal: Manfred Dempf in der Probenarbeit mit Benedikt Hornung (Christus-Darsteller) Foto: Ulrike Propach

„Ich kriege mindestens einmal am Tag eine Panikattacke“, sagt Manfred Dempf unverblümt und ergänzt mit einem sympathischen Lächeln: „Diese enden immer damit, dass irgendwoher die Gewissheit kommt: Beruhige dich, es wird schon.“

Der Autor und Regisseur der neuinszenierten Waaler Passionsspiele ist vor allem eines: Er ist echt. Er steht zu seinen Gefühlen, seinem Menschsein und seinem Glauben. Beim Besuch an seinem Wohnort in Bronnen hat man das Gefühl, Dempf lebt, was er da auf die Bühne bringt.

Die Version von Manfred Dempf stammt aus dem Jahr 2006

Seine Version der großen Geschichte des Jesus Christus hat er im Jahr 2006 geschrieben. Und ihre Zeit kommt ganz unverhofft zum 400-jährigen Jubiläum der Waaler Passionsspiele. Denn nach dem krankheitsbedingten Ausfall des langjährigen Waaler Spielleiters, Florian Werner, sprang Dempf in die Bresche. „Das ist eigentlich alles ein paar Nummern zu groß für mich“, war einer seiner ersten Gedanken, als Ende vorigen Jahres der entscheidende Anruf aus Waal kam, erinnert sich Dempf. Doch schon während des Telefonats sei ihm klar geworden: „Das mach ich, das ist richtig.“

Und dann ging alles ganz schnell. Manfred Dempf wurde offiziell bestellt, wenige Tage später stand er zur ersten Probe auf der Bühne. „Was sonst in eineinhalb Jahren passiert, läuft jetzt in vier Monaten ab“, erzählt der Regisseur, da sei gute Teamarbeit gefragt. Ob Spieler, Bühnenbauer oder der große Passionschor rund um den Musikalischen Leiter Dietmar Ledel – das ganze Umfeld sei höchst motiviert, zeige viel Leistungsbereitschaft und setze alles schnell um, schwärmt Manfred Dempf: „Es ist so ein toller Haufen, das ist der Wahnsinn.“

Lesen Sie dazu auch

Bei rund 190 Mitwirkenden auf der Bühne sei es für ihn die größte Herausforderung, den Überblick nicht zu verlieren. Ein weiteres Problem sei die Kälte bei den Proben, denn das Theater ist noch nicht beheizt.

Jede Woche wird eine neue Szene eingeübt, drei Proben pro Woche sind angesetzt. „Die Proben laufen sensationell gut, das übertrifft meine wildesten Erwartungen“, sagt der 61-jährige studierte Religionspädagoge und Schriftsteller begeistert – und freut sich, dass die Reaktionen auf seine neue Version des Textes bisher ausschließlich positiv sind.

Dabei sei die Grundstimmung des Stücks nicht so feierlich würdevoll, wie bei vielen Passionsspielen üblich. „Das sind ganz normale Menschen, die sich ganz normal verhalten, einschließlich Jesus“, erzählt der zweifache Familienvater. Selbst Jesus darf offen Angst zeigen, richtig wütend werden oder zwischendurch ein „Witzle machen“, verrät Dempf.

In seinem Stück sei es ihm wichtig, die Unmittelbarkeit wieder herzustellen, „als ob es jeder zum ersten Mal erleben würde, auf Augenhöhe“. Zentral in seinem Stück sei die Frage Jesu: „Für wen haltet ihr mich?“ Doch auf der Bühne würden weit mehr Fragen gestellt. Brutalität werde in seiner Version auch brutal dargestellt, sagt Dempf, der diese Gratwanderung für das Publikum jedoch mit viel Fingerspitzengefühl inszenieren will.

Als Regisseur sei Waal seine bisher „größte Herausforderung“, nachdem er viele Jahre an der Kolpingbühne Buchloe Erfahrungen sammeln konnte, erzählt Manfred Dempf. Die intensive Probenzeit mit seiner Selbstständigkeit als gesetzlicher Betreuer zu vereinbaren, sei an manchen Tagen grenzwertig, Freizeit bleibe da wenig. Glücklicherweise stehe seine Ehefrau voll hinter ihm, erzählt er strahlend und er selbst empfinde die Proben als „reine Freude“.

www.manfreddempf.de/theate